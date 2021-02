Le fils aîné est devenu Kathy, il a fui la maison, changé de sexe. Au moment où Laurent Georjin invente l’histoire de cette famille, le fils aîné, Kathy, vient d’être incinéré-e. La mère, le père et le fils cadet se retrouvent, dans la maison familiale qu’ils n’habitent plus depuis longtemps… Une réalisation et une écriture de laurent Georjin. Avec Angelo Bison, le père, Jules Churin, le fils cadet et Jo Deseure, la mère