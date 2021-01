Par Ouï-dire : La grève de mon père - 2e partie sur Auvio

Il y a tout juste 60 ans, la grève du siècle immobilisait la Belgique. Son motif : le projet de Loi Unique, reculant l’âge des pensions, augmentant l’impôt et rognant les allocations de chômage. Robert Scarpa imagine un conte où il redonne une chance à l‘histoire à travers le personnage d’un père italien qui se lance, après des réticences, à corps perdu dans la bataille.

La fiction entremêle une vingtaine de voix d’archives, d’André Renard, leader de la FGTB à l’époque, Léo Collard, président du parti socialiste, Gaston Eyskens, premier ministre et celle du roi Baudouin qui s’était marié le 15 décembre et avait interrompu son voyage de noces en Espagne pour revenir dare-dare dans une Belgique immobilisée.