Par Ouï-dire : La grève de mon père - 1e partie sur Auvio

Il y a tout juste 60 ans, la grève du siècle immobilisait la Belgique. Son motif : le projet de Loi Unique, reculant l’âge des pensions, augmentant l’impôt et rognant les allocations de chômage. Robert Scarpa imagine un conte, illustré d'archives sonores, où il redonne une chance à l‘histoire à travers le personnage d’un père italien qui se lance, après des réticences, à corps perdu dans la bataille. Un voyage entre le réel et sa relecture, 60 ans après. Avec Christian Crahay, Jo Deseure et Angelo Bison Une coproduction de la RTBF et de l’asbl La Bulle d’Or.