Par Ouï-dire : Façons de Voir : Le MUDIA à Redu, musée et architecture sur Auvio

Fidèle à son slogan "L'Art Autrement", le MUDIA se positionne comme une attraction muséale. Sa priorité : s’amuser au musée ! L'initiateur de ce projet novateur est Eric Noulet, un collectionneur belge qui trouvait qu’on s’ennuyait au musée et qui a voulu rendre l'art accessible à tous. Tout est mis en œuvre afin que le visiteur vive une expérience unique, une véritable immersion artistique et ludique ! La Grange, atelier d’architecture, a relevé le défi de la transformation muséale de l'ancien presbytère de Redu Avec : Marie-Thérèse et Éric Noulet, les fondateurs et administrateurs du MUDIA Tangy Henrard, manager Marie-Élisabeth van Rijckevorsel, guide Geneviève Migeal, architecte du bureau La Grange. Réalisation Christine Van Acker