Par Ouï-dire : Thierry Janssen : La Posture juste sur Auvio

Thierry Janssen était chirurgien urologue lorsqu'il a décidé de changer de vie. Après un passage à la direction d'Armani Jeans à Paris, il devient psychothérapeute et continue sur cette lancée en créant une école destinée aux soignants. Pratiquant la méditation, il tente de soutenir les personnes en détresse qui viennent vers lui et se montre très critique vis-à-vis des mesures actuelles qui rognent les liens sociaux.

Il publie La Posture juste, aux Editions L'Iconoclaste.

Réalisation Pascale Tison et Laure Merlo.