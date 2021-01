Par Ouï-dire : Les transmissions : la guerre en héritage - 1e partie sur Auvio

La série 'Les Transmissions' nous transporte dans le récit des descendants de celles et ceux qui ont combattu avec ou contre les occupants allemands durant la Seconde Guerre en Belgique. Alors que ces faits semblent appartenir aux livres d’histoire, les traces de ce passé sont toujours là pour ceux qui ont côtoyé ces hommes et ces femmes dans l’intimité. Anne, Antoine, Nathalie, sa fille Corinne et sa petite-fille Cindy nous racontent leurs souvenirs de famille, ou comment la grande Histoire se traduit au quotidien à travers les générations.

1er épisode : De mère en fille

2e épisode : Le secret

La série 'Les Transmissions' a été réalisée par Florence Rasmont, historienne, et Guillaume Abgrall, professionnel du son, dans le cadre d'un projet scientifique sur la mémoire des familles belges.