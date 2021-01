Par Ouï-dire : Façons de Voir : Johan Muyle au MACS / L'Hexapierre d'Etienne Cellier sur Auvio

Le MACS (Grand-Hornu) présente jusqu’au 18 avril 2021, l’exposition rétrospective No Room for Regrets, de Johan Muyle, l’un des artistes belges les plus importants de sa génération. De ses modestes assemblages fabriqués avec l’aide des artisans des rues de Kinshasa à ses motos customisées en passant par ses peintures monumentales confiées aux peintres affichistes de Mumbai, l’œuvre de Johan Muyle s’est nourrie de ses nombreuses rencontres et collaborations à travers le monde.Avec aussi Denis Gielen, Directeur du MACS et commissaire de l’exposition. Etienne Cellier, architecte paysagiste, est le fondateur de l’Atelier Paysage. Son Atelier a remporté en 2020 le prix du jury du concours Blue Stone Design Award, avec le projet de l’Hexapierre, un mobilier urbain en pierre bleue à destination des enfants. Réalisation Fanny Lacrosse