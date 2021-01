L’asbl Lettres en voix et UCL Culture ont mis sur pied depuis deux ans un atelier d’écriture et voix, mené par Pascale Tison. Des textes sur des injonctions brèves, autour de la bienveillance et de l’autorisation à être et faire, mêlent des voix de différentes générations, étudiants comme seniors, professionnels comme amateurs.