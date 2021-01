Par Ouï-dire : Albert Uderzo, portrait en archives sur Auvio

On retrouve l'auteur de bande dessinée Albert Uderzo, décédé à 92 ans en mars 2020, à travers des archives de la Sonuma. Il est en 1980 avec Michèle Cédric et en 1993 avec Luc Beyer de Rycke. Uderzo évoque son parcours, et en particulier sa grande amitié pour Goscinny, avec qui il a créé les séries Oumpah-Pah et Astérix. Avec Jean-Michel Charlier, Uderzo est aussi l'auteur de la série Tanguy et Laverdure. Il évoque son enfance de fils d’immigrés italiens, une enfance modeste dans un quartier ouvrier en France.