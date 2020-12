Par Ouï-dire : Façons de voir : Léon Spilliaert - Doucheflux sur Auvio

L'artiste belge Léon Spilliaert est à l'honneur ces jours-ci au Musée d'Orsay à Paris. Inclassable, son œuvre nous touche encore aujourd'hui par sa noirceur, son étrangeté, sa singularité, son rapport à la littérature et à la mélancolie. Rencontre avec Anne Adriaens-Pannier et Leïla Jarbouai, les commissaires de l'exposition "Léon Spilliaert (1881-1946) - Lumière et solitude", ainsi qu'avec Eva Bester, journaliste sur France Inter et autrice d'un essai sur Spilliaert (Autrement). En deuxième partie, nous visitons les installations de Doucheflux près de la Gare du Midi à Bruxelles en compagnie de son directeur Laurent d'Ursel et de l'architecte Jean-François van der Plancke. Lieu unique en son genre, ce centre de jour pour personnes précarisées permet l'accès à des services (douches, consignes, lessive, infirmerie, permanence juridique...) et des activités culturelles. Réalisation : Fabrice Kada Avec le soutien de la Direction des Arts Plastiques contemporains et de la Cellule architecture de la Fédération Wallonie-Bruxelles