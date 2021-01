Par Ouï-dire : La forêt des violons par Benoît Bories sur Auvio

'La forêt des violons' est une composition acousmatique et paysagère de Benoit Bories, réalisée pendant l'été 2020. Benoît Bories est dans les Dolomites où il suit des hommes de cette région faisant sonner une espèce endémique de sapins afin de choisir les essences qui feront leurs futurs instruments de lutherie.

'La forêt des violons' raconte des lien forts entre les hommes d’une vallée et leur environnement proche, sous le prisme de l’ouïe. Un cheminement sonore fait de la musicalité des paysages du Val di Fiemme. Parfois des voix se font entendre, incorporées dans la rythmique de la pièce. Ajoutez-y la beauté de la langue italienne et nous sommes invités à un vrai concert !