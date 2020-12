Par Ouï-dire : Les Cerfs, de Veronika Mabardi sur Auvio

C'est l'histoire d'un silence. Blanche ne parle pas, c'est ce qu'ils disent. Ils ont tout essayé. Même quand on dit son nom, elle ne répond pas, comme si ce n'était plus son nom. C'est arrivé peu après la mort de la mère. Blanche n'a plus parlé. En dernier recours, le père l'a confié à Annie, qui vit dans une petite maison, loin de la ville.Là-bas, entre la prairie et la forêt, entre Annie et son homme, Blanche retrouvera peu à peu le chemin des mots.

Veronika Mabardi croit en la parole qui guérit, l'enfance de toujours et la nature salvatrice , les filiations qui nous construisent comme un arrière-pays. Superbement interprétée et racontée par Anne-Claire, Jules Churin, Magali Pinglaut et la petite Tia Devalet, "Les Cerfs", adaptés à la radio par Jeanne Cousseau, ont été enregistrés sur une colline des Ardennes. Au moment où les cerfs se faisaient entendre.

Musique : Mathilde Renault. Réalisation Pascale Tison.