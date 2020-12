Par Ouï-dire : Jean Jauniaux, rencontre, première partie sur Auvio

L'écrivain et journaliste Jean Jauniaux s'occupe volontiers de l'oeuvre des autres. Mais il vient de publier deux livres, Belgiques (Ker Editions) et L'ivresse des livres (Zelige). Deux livres qui nous ramènent à lui, à ses fantômes, ses consolations, ses mots. De la prégnance des archives dans sa vie, à un personnage de mère inventé par obligation et de père mutique, il nous mène dans son labyrinthe intime, pour notre plus grande joie.

Réalisation: Pascale Tison