Par Ouï-dire : Le berger conteur, par Stéphane Dupont sur Auvio

Ambiance hivernale pour cette tranche de vie que nous proposait Stéphane Dupont en décembre 2003. Il rencontrait Philippe Casterman, conteur et berger à Ronquières. A une époque où la musique était un style de vie et où le blues réunissait toute une jeunesse, Philippe a été le batteur d’un groupe carolo culte du début des années 70, Vacation. D’éducateur, Il est passé à berger nomade, sur les chemins verts, avant de devoir se sédentariser. D’autres choses se sont alors mises en place avec les contes et la musique. C’est la vie de monsieur et madame tout le monde qu’il veut raconter. Les histoires sont autour de nous, elles sont toutes prêtes, il suffit simplement de les capter, dit-il.

Une émission La Quatrième Dimension de Stéphane Dupont et Pascal Vossen. Une archive de la SONUMA.