Par Ouï-dire : Frédéric Chopin et George Sand, Correspondances, un feuilleton écrit par Axelle Thiry - Cinquième épisode sur Auvio

A Nohant, Frédéric se lance dans la composition avec une énergie et une concentration formidables. Et chaque nuit, George, sous la dictée de l’inspiration, noircit plusieurs pages de papier. Avec Maurice, ils créent un théâtre de marionnettes. On commence par des charades, puis des saynètes, des comédies et même de véritables drames… Chopin excelle dans la peinture des caractères. L’automne ramène Frédéric et George à Paris. Chopin revoit ses éditeurs. Il recommence à donner des leçons. Et il se rend presque tous les jours en voiture chez George, qui adore l’écouter jouer : La note bleue résonne et nous voilà dans l’azur de la nuit transparente.

Avec Dominique Blanc et Alexandre Tharaud, Thierry Hellin dans le rôle du narrateur.

Ecriture: Axelle Thiry, réalisation: Thierry Lequeux