Par Ouï-dire : Saupoudrés II, par Léa Promaja sur Auvio

Il y a un peu plus de 20 ans, le journal et les émissions de la RTS étaient interrompus par des bombardements. Cʹétait en avril 1999 et les avions de lʹOTAN attaquaient les studios de la Radio Télévision Serbe. La campagne de bombardement durera 78 jours sur la Serbie, le Monténégro et le Kosovo... en somme ce qui restait de la Yougoslavie après son éclatement dans les années 90.

Après un premier volet intitulé Saupoudrés d’uranium, Lea Promaja poursuit, dans ce second volet, Saupoudrés de propagande, son voyage démarré à Prizren au sud du Kosovo pour se rendre de lʹautre côté de la frontière à Vranje en Serbie à la rencontre des habitants, qui partagent une tout autre expérience de cette guerre. Tendre un micro, libérer la parole, et se laisser la possibilité de douter que cette intervention militaire fût réellement humanitaire.

Un documentaire de Léa Promaja, prise de son, montage et traduction. Réalisation: Jean-Philippe Zwahlen. Une production du Labo, David Collin, Carmen Sage et Gérald Wang.

Collage : Helene Ruga / Infographie Olivier JP Baudry

http://www.leapromaja.net/saupoudres2/