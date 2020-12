Par Ouï-dire : Façons de Voir : Danser Brut (Musée Dr Guislain à Gand et Palais des Beaux-Arts) / WAOW, collectif d'enthousiastes sur Auvio

Danser brut éclaire le lien entre danse et mouvements involontaires ou répétitifs. L’expo étudie les formes d’expression du corps, du visage ou des mains, comprises comme une forme d’accès à notre être-au-monde. Mélange d’art brut, d’art moderne et contemporain, de documents d’archives médicales ou d’extraits de films, l’exposition défie toute catégorisation. Danser brut est organisé par BOZAR, à Bruxelles et le Musée Dr. Guislain, à Gand.

Une brillante idée bruxelloise est née en 2015 : l’association de deux architectes et d’une scénographe, tous les trois soudés par l’amitié. Une vaste palette de compétences…réunies par un enthousiasme communicatif. Ils se sont donc tout naturellement nommés WAOW !

Réalisation Christine Van Acker

Photo : Valeska Gert/Collectif Waow