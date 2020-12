Par Ouï-dire : George Sand et Frédéric Chopin, un feuilleton écrit par Axelle Thiry avec Dominique Blanc et Alexandre Tharaud, quatrième épisode sur Auvio

Quatrième épisode d'un feuilleton écrit par Axelle Thiry et réalisé par Thierry Lequeux avec Dominique Blanc et Alexandre Tharaud , Thierry Hellin dans le rôle du narrateur La chartreuse de Valldemosa est pour Frédéric et George, un lieu enchanté. Et que la vie pourrait y être idéale. Mais Chopin est au plus mal. George lui procure des soins infinis. Par contre, les habitants de Majorque traitent Frédéric comme un pestiféré et George et ses enfants comme des malades en puissance. Il paraît qu’ils ne sont pas mariés, qu’il passe ses journées à jouer du piano et qu’elle passe ses nuits à écrire et à fumer ! On s’amuse alors à leur compliquer la vie. Frédéric déteste rester seul pendant les longues promenades de George avec ses enfants. Il broie du noir. Il traduit ses visions fiévreuses dans ses Préludes, auxquels il travaille sans relâche.