Par Ouï-dire : Façons de Voir - The Light House/L'architecture organique de Marc Somers sur Auvio

L’exposition The Light House se tient à la Villa Empain, Fondation Boghossian, (Bruxelles) jusqu'au 18 avril 2021. Au travers de 19 installations et sculptures contemporaines, l’exposition couvre près de 60 ans de représentations artistiques et aborde différentes manifestations de la lumière. Des artistes internationaux se sont emparés de la lumière pour mettre en exergue sa dimension spirituelle, politique, poétique ou encore scientifique… Marc Somers est architecte à l’Atelier Espace Architectural, membre du cluster Ecobuild, le réseau bruxellois réunissant les acteurs de la construction et rénovation durables.. Il nous parle de l’architecture organique. Réalisation Fanny Lacrosse