Par Ouï-dire : Un portrait d'Anne Sylvestre par Luc Malghem et Vincent Venet, billet d'Edgar Szoc sur Auvio

Luc Malghem avait rencontré Anne Sylvestre, qui nous a quittés ce 30 novembre, en 2016. « Elle chante encore ? » feignait de s'étonner Daniel Pantchenko dans l'épaisse biographie qu'il lui consacrait. L'ironie était d'Anne Sylvestre elle-même, qui lui avait soufflé le titre. Parce que oui, elle chantait encore, presque soixante ans après ses débuts, elle chantait comme jamais, un répertoire qu'elle ne cessait d'enrichir, loin des plateaux télés, disque après disque. Aimée et admirée par celles et ceux qui la suivaient depuis toujours, figure emblématique du mouvement féministe en Francophonie, enchanteuse d'enfants depuis 1962, modèle revendiqué de plusieurs générations d'artistes avec qui elle avait multiplié les collaborations, Anne Sylvestre demeurait pourtant mystérieusement ignorée par la plupart des grands médias qui, disait-elle avec un sourire faussement modeste, attendaient sans doute qu'elle disparaisse pour la remettre à sa juste place : parmi les plus grands auteurs compositeurs interprètes, quelque part entre Brel et Brassens...

