Par Ouï-dire : George Sand et Frédéric Chopin, un feuilleton écrit par Axelle Thiry avec Dominique Blanc et Alexandre Tharaud sur Auvio

George Sand et Frédéric Chopin George a 34 ans. Frédéric Chopin, 6 de moins. Qu’importe ! Elle écrit : "Nous nous sommes livrés au vent qui passait et qui nous a emportés tous deux dans une autre région pour quelques instants. Mais il n’en faut pas moins que nous redescendions ici-bas, après cet embrasement céleste". Leur ami Eugène Delacroix réalise leur portrait et les réunit sur la même toile. Après avoir passé la plus grande partie de l’été à Paris, les amants partent en voyage. La traversée vers Majorque se fait par une nuit phosphorescente et tiède. Le matin, les amants, accompagnés des enfants de George, Maurice et Solange, découvrent les côtes escarpées de Majorque, inondées de soleil.Le séjour à Palma commence comme la plus belle des idylles… mais il s’assombrit bientôt. Au cours d’une de leurs promenades dans l’île, ils sont surpris par l’orage. Et Frédéric prend froid. La fièvre monte. Les médecins qui l’examinent déclarent qu’il est tuberculeux. Troisième épisode d'une feuilleton écrit par Axelle Thiry et réalisé par Thierry Lequeux Avec Dominique Blanc et Alexandre Tharaud Thierry Hellin dans le rôle du narrateur