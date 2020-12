Par Ouï-dire : Façons de Voir - Deux lieux de résidences pour artistes/L’architecte Emeline Curien sur Auvio

Découverte de deux lieux de résidences pour artistes : la Maison d’Art actuel des Chartreux (MAAC) dans le centre-ville de Bruxelles et les Résidence Ateliers Vivegnis International (RAVI) dans le quartier Saint-Léonard à Liège. Rencontre avec leurs coordinateurs, Nancy Suarez et Pierre Henrion, et des artistes actuellement en résidence. Clara Thomine (Bourse COCOF 2020) nous présente sa 1e exposition solo : Tout doit disparaitre, un magasin éphémère de la fin du monde à découvrir ces jours-ci à la MAAC.



En deuxième partie, direction Montegnée, dans le Condroz, pour la visite d’un habitat solidaire, en compagnie de l’architecte Emeline Curien. Elle nous présente son ouvrage Pensées constructives, Architecture suisse alémanique 1980-2000, publié récemment aux éditions Fourre-Tout.

Réalisation Fabrice Kada