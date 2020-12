Par Ouï-dire : Par les collines / Avec le vent sur Auvio

Par les collines : raconter des histoires et des savoir-faire propres à un endroit, parfois en lien à des connaissances très anciennes, pour qu’elles nous aident à vivre avec les transformations en cours, pour qu’elles tissent là où ça se défait. Multiplier les récits qui racontent nos manières de cohabiter en ces lieux et avec les autres êtres. Écouter le vent, ses variations de puissances et de trajectoires, qui emporte, charrie, bouleverse. Et parcourir les collines avec celles et ceux qui les arpentent.

Une création radiophonique de Cabiria Chomel, réalisée lors d'une résidence à Forcalquier.



Suivi de : Avec le vent, par Jeanne Debarsy

Tout d’abord, il y a le souffle, celui qui rassure…Ensuite arrive le son, celui qui raconte… Virginia, Aram et Vardan soufflent leurs émotions et de ce souffle nous parviennent leurs histoires. L’histoire de l’exil, des souvenirs d’Arménie, un jour où le vent s’est levé et où il a fallu tout quitter.

Réalisation et technique : Jeanne Debarsy