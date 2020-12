Par Ouï-dire : Frédéric Chopin et George Sand : Correspondances - 2e partie sur Auvio

Nous suivons Frédéric Chopin et George Sand depuis leur arrivée à Paris en 1831, où tous deux luttent pour faire reconnaître leur art. Rapidement, Chopin devient l’âme des salons, avant de voir son talent éclater au grand jour lors d’un concert à la Salle Pleyel. Et George publie des romans qui rencontrent le succès auprès du public et de la critique. L’un et l’autre assistent à la misère du choléra, à la terreur des émeutes de juin 1832, au passage de Niccolo’ Paganini, qui traverse le ciel parisien comme une comète. Au fil des épisodes, nous croisons aussi Franz Liszt, Marie d’Agoult, Felix Mendelssohn, Honoré de Balzac, Victor Hugo, Henri Heine, Eugène Delacroix,... Paris est un tel rassemblement de talents ! Et nous suivons les amours de Frédéric Chopin et George Sand, depuis leur rencontre surprenante jusqu’à leur installation dans le quartier de la Nouvelles Athènes, en passant par leur voyage à Majorque, les étés ensoleillés à Nohant, les séjours à Paris, où l’automne les ramène.

Un feuilleton écrit par Axelle Thiry et réalisé par Thierry Lequeux. Avec les voix d'Alexandre Tharaud, Dominique Blanc de la Comédie-Française et Thierry Hellin.