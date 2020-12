Par Ouï-dire : André-Paul Duchâteau, portrait du scénariste de Ric Hochet sur Auvio

André-Paul Duchâteau, romancier et scénariste belge de la BD Ric Hochet, nous a quittés le 26 août à l'âge de 95 ans. Avec le dessinateur français Tibet, décédé en 2010, André-Paul Duchâteau avait donné naissance au personnage de BD Ric Hochet dans les années 60. Mais il était aussi l’auteur de nombreux romans policiers et le scénariste de nombreuses autres bandes dessinées : Les casseurs Al & Brock, Yalek, Alain Chevalier, Hans et bien d’autres. Luc Beyer de Rycke l’avait rencontré chez lui en 1994 lors de la sortie du 53e tome de Ric Hochet, Mort à l’impro, qui se passait dans le milieu de la ligue d’impro. André-Paul Duchâteau évoque les personnalités de la BD et du roman d’évasion qui l‘ont formé et inspiré, tels que Hergé, Agatha Christie, Conan Doyle, et surtout Stanislas André Steeman qui l’a lancé dans la carrière d’auteur et dont il a adapté des livres pour la télévision dans l’émission Télé Mystère. Il nous parle aussi de ses amis dessinateurs et scénaristes, avec qui il a collaboré à de multiples reprises, de son processus de création. Il nous livre tout un panorama de l’évolution de la BD.

Photo : André-Paul Duchâteau et Tibet - Belga/AFP