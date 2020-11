Par Ouï-dire : Façons de Voir : La Collection Architecture de novembre 2020 sur Auvio

Le troisième volume de la collection Architectures Wallonie-Bruxelles Inventaires # Inventories dresse un portrait des architectures contemporaines en Wallonie et à Bruxelles de 2016 à 2020. Matthieu Busana et Sébastien Dachy, architectes et fondateurs du Bureau MAMOUT à Bruxelles, viennent de remporter, en partenariat avec le Bureau paysagiste BUUR, le concours d’architecture pour rénover le cimetière d’Evere qui accueillera le second crématorium de Bruxelles. A Marchin, les artistes en résidence et programmés à Latitude 50, pôle des arts du cirque et de la rue, bénéficieront bientôt d’un nouveau lieu de spectacle : une structure en bois à l’architecture minimaliste, adaptée à la pratique circassienne.