Par Ouï-dire : Le temps des semis, avec Gilbert Cardon qui vient de nous quitter sur Auvio

Depuis 1969, Josine et Gilbert Cardon, ont été parmi les premiers en Belgique à explorer la permaculture potagère. A l’été 2017, Thierry Genicot s’était rendu dans 'la jungle étroite de Gilbert et Rosine', en compagnie d’Hugues Robaye. « Gilbert Cardon nous a quittés. Gilbert et Rosine, c’est « Fraternités ouvrières » à Mouscron. Chaque mois, nous venions de Belgique et de France pour écouter Gilbert détailler les travaux à faire au potager, dans cette salle, près du poêle, entourés d’étagères de graines. Des milliers de variétés anciennes que nous allions semer dans nos jardins. Il y avait aussi une large bibliothèque autour du jardinage biologique. Puis la visite du paradis des légumes, dans le jardin aux 2000 arbres ! La permaculture ? Moi, c’est surtout par paresse, disait Gilbert, artiste de la vie. Chacun parlait de son potager, échangeait ses expériences. Jardinage, oui, alimentation, oui, amitiés en réseau, chaleur, rayonnement, la vie prenait un autre sens, une autre monde sortait de terre... Merci Gilbert ! » Hugues Robaye

Une émission de Thierry Genicot - Photo : Fraternités ouvrières