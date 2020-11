Par Ouï-dire : Les lavoirs par Stéphane Dupont sur Auvio

La Quatrième Dimension : Les lavoirs, une émission de Stéphane Dupont Saviez-vous que l’urine a été l’un des premiers savons utilisés par les blanchisseuses et cela, jusqu’à la guerre 14-18 ? Stéphane Dupont et Pascale Baidak nous dévoilent les dessous de cette activité domestique quelquefois méprisée, la lessive. La lessive a aujourd’hui son musée, à Spa. Il valorise les lavandières qui battaient le linge au bord de la rivière ou au lavoir municipal, le métier des blanchisseuses qui travaillaient pour les nombreux hôtels pour curistes de Spa. Il retrace l’évolution des techniques et des machines à laver le linge, de ‘la grande buée’ du Moyen Âge, en passant par les lavoirs construits au milieu du 19e siècle, jusqu’aux machines électriques. Rencontre, à Spa, avec Lucienne, autrefois blanchisseuse, Paul Jehin, conservateur du Musée de la Lessive, et Tina, mère de famille nombreuse. Rencontre savoureuse encore avec ‘Alice au pays des merveilles’, dans un salon-lavoir en Outremeuse, à Liège. Merci à la Sonuma