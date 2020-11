Par Ouï-dire : Frédéric Chopin et George Sand, une feuilleton écrit par Axelle Thiry, premier épisode sur Auvio

George Sand et Frédéric Chopin: Et nous voilà dans l'azur! Un feuilleton en 5 épisodes écrit par Axelle Thiry, réalisé par Thierry Lequeux avec Dominique Blanc de la Comédie Française, Alexandre Tharaud et Thierry Hellin Episode 1 : L’arrivée à Paris – Paris. 1831. George Sand et Frédéric Chopin arrivent dans la capitale française à quelques mois d’intervalle. Leurs destins sont parallèles. Tous deux sont en rupture avec le passé. Tous deux cultivent l’espoir de se faire connaître dans le monde artistique de Paris. Frédéric Chopin a quitté la Pologne pour faire connaître sa musique dans le monde. Les nouvelles de l’insurrection polonaise l’ont plongé dans l’angoisse. Aurore Dudevant a fui un mari qui avait la triste habitude, quand elle lui faisait la lecture ou qu’elle jouait du piano, de sombrer dans un profond sommeil. Elle rejoint la Ville lumière pour conquérir son autonomie. Tant Frédéric qu’Aurore connaissent des débuts difficiles mais ils se donnent corps et âme à leur art. Ils fréquentent des milieux très proches l’un de l’autre. L’heure viendra, de la rencontre de ces deux génies.