Par Ouï-dire : Bruissons, par Jean-Guy Coulange sur Auvio

Jean-Guy Coulange, sur son site, écrit ceci : J’ai descendu le fleuve Somme et remonté la Rance, j’ai fait le tour des îles, Aran, Amorgos, Groix, ou j’ai longé l’océan jusqu’au Finistère Sud. Ce sont des expériences. Aves des micros, des appareils photo, des carnets. Ce sont des expériences artistiques. Et puis Le Village, site d’expérimentation artistique le bien dénommé m’a invité pour une résidence, une “habitation“ artistique. Pareil, avec mes micros, mes appareils, mes carnets. Une nouvelle expérience. Pas tout à fait pareil... Car, cela n’aura échappé à personne, l’année 2020 ne s’est pas déroulée comme prévu. L’hiver n’en avait pas encore terminé que l’on sentit un frémissement. Pas un frémissement de printemps, les premiers bourgeons, les premières douceurs. Un frémissement venu d’ailleurs, d’un autre genre, d’une autre peur, d’un autre monde. Un virus qui s’immisce, terrorise, tue, qui bloque tout sur son passage. Confinement. Un no man’s time, une cinquième saison, sans raison, une non saison. Et puis, comme s’il avait joué des coudes pour se frayer un espoir de renaissance, arriva enfin le printemps. Un village, des habitants, neuf personnages, des enfants, une forêt. Trois saisons : l’hiver, le confinement et le printemps. Bruissons est le récit de ce voyage immobile légèrement perturbé. Des photographies, des peintures, un film, une création sonore, un livre. Bruissons a été réalisé au cours d'une résidence au Village, site d'expérimentation artistique de Bazouges-la-Pérouse (Ille et Vilaine) ​