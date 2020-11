Par Ouï-dire : Guy Bedos, portrait en archives sur Auvio

Le comédien, humoriste et auteur Guy Bedos, né le 15 juin 1934 à Alger, nous a quittés le 28 mai 2020 à Paris. Guy Bedos était un homme libre avant tout, et profondément insoumis : la révolte et le sentiment de résistance contre un ordre établi, contre une autorité non méritée, étaient viscéralement inscrits en lui. Il s’en expliquait par son enfance dans un milieu d’extrême droite, en Algérie, avec une mère peu aimante et un beau-père fasciste. Il pensait que c’était en disant haut et fort ce qui ne va pas, qu’on peut faire bouger les choses. Et c’est ce qu’il a fait tout au long de sa carrière. Michèle Cédric le recevait en 1978 et 1982 à l’occasion de ses spectacles au Théâtre 140. Des archives de la Sonuma. Réalisation Fabienne Pasau