Par Ouï-dire : Dans Les Creux Dangereux, ou La Louve abîmée / Le Dire troublé des Choses sur Auvio

Dans Les Creux Dangereux - ou la louve abîmée - est l’autoportrait d’une mère qui retrace son parcours depuis son premier amour jusqu’à son exil pour la survie. C’est l’odyssée radiophonique d’une femme seule et brisée qui se bat pour ne pas sombrer. Réalisation et mise en ondes : Florent Barat et Sébastien Schmitz. Pour suivre, Le Dire troublé des Choses, un texte déjanté sur nos obsessions, nos petites et grandes folies ordinaires. Ils sont trois à s’être emparés de cette matière douce-amère que signe Patrick Lerch.