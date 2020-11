Par Ouï-dire : Mais si on danse - 3e partie : Des rôles et des genres, par Julien Mondon sur Auvio

Julien Mondon découvre les danses swing en 2016. Rapidement, sa vie privée se mêle à cet univers de la danse de couple et se questionne sur ce qu’il vit, ressent et partage avec ses partenaires. Il décide d’implanter une cabine d’enregistrement dans des festivals permettant aux danseurs et danseuses de venir se confier anonymement. En parallèle il mène des entretiens hors les murs. Episode 3 – Des rôles et des genres : Lorsque le mouvement pénètre l’intime de nos vies et relations, ce sont nos codes sociaux qui entrent dans la danse. Réalisation Julien Mondon, mixage Pierre Devalet