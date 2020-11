Par Ouï-dire : Façons de Voir : 50 ans de l’ISELP / Inventaires #3 Architectures Wallonie-Bruxelles sur Auvio

L’ISELP fête ses 50 ans cette saison. Pour l’occasion, le lieu déploie une histoire peu connue tout en proposant de nouvelles pistes de ce que peut être un institut d’art dans le monde actuel. Rencontre avec l’équipe de l’ISELP, l’artiste et la chercheuse en résidence, ainsi que le collectif sélectionné pour le projet des 50 ans. Le nouveau volume de la collection Architectures Wallonie-Bruxelles Inventaires # Inventories vient de paraître. Il dresse un portrait des architectures contemporaines en Wallonie et à Bruxelles de 2016 à 2020. Rencontre avec les commissaires Gilles Debrun (architecte) et Pauline de La Boulaye (historienne). Réalisation Fabrice Kada