Par Ouï-dire : Coeur d'aubergine de Clément Braive sur Auvio

Clément, trente-neuf ans, célibataire, cherche la rencontre qui va changer sa vie. Armé de son seul smartphone, il se prête au jeu de la drague et de la séduction en ligne. Bienvenue à bord de ce kaléidoscope sonore pour un voyage au centre de Grindr, un documentaire autobiographique où Clément Braive pose un regard sur sa génération et questionne le célibat et le désir. Une réalisation de Clément Braive Avec la complicité de Laurent Golia Avec les participations de David Serraz, Hervé Guerrisi et Patrick Stephan Mixage : Martin Delafosse Générique : Ann Gilson Poème : Un mois et trois jours de William Cliff Musiques interprétées au piano par Clément Braive : Semen song de Matmos, Prélude n°4 de Frédéric Chopin, Cocoon et Stonemilker de Björk, Passacaille en ut mineur de Jean-Sébastien Bach, et Surrender de Olöf Arnalds Coproduction acsr et FACR