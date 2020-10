Par Ouï-dire : Mort en eaux troubles, d'Alice Lemaire et Csilla Deak - deuxième partie sur Auvio

Mais qui a tué Michel Pauwels ? Cet homme sans histoires, repêché dans le canal à Anderlecht, ne cadre pas avec les habituels faits divers que deux journalistes de la Première Heure sont habituées à traiter. À contre-courant de l’enquête policière, seulement armées de flair et de bagout, elles plongent au coeur d’une commune en pleine mutation, bravant sans faillir petite délinquance aussi bien qu’affairisme politique.

Mort en eaux troubles, un docu-fiction conçu et réalisé par Csilla Deak et Alice Lemaire. Avec Pierre Ravot, Jérémie Drouart, Philippe Hermann, Pierre Nice, Lydie Debackeure, Ibrahim Badiane, Thierry Helin. Et bien sûr, le commissaire retraité, Patrick Wouters.

Illustration Gaspard Ryelandt