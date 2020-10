Par Ouï-dire : La véritable histoire du Bar de l'Estacade, par Stéphane Dupont sur Auvio

A grand renfort d’extraits de films et de musiques, Stéphane Dupont raconte l’histoire du Bar de l’Estacade. Le Bar de l’Estacade, vous le trouverez le long du canal, dans la brume. Tiens, d’ailleurs, Simenon a-t-il connu le Bar ? Au départ une cantine de mariniers, où les ouvriers venaient se restaurer, l’endroit est devenu au fil du temps un vrai repaire de flibustiers de la pensée. On y fête le 14 juillet : ce n’est pas la fête nationale française que l’on célèbre mais la prise de la Bastille. Rendez-vous de l’amitié, des amoureux du swing et du blues, le Bar de l’Estacade est un lieu isolé, assiégé par les promoteurs, les rénovateurs urbains, bref les bandits… et parfois même par un homme de radio !

Avec la collaboration de la SONUMA.