Par Ouï-dire : Ô ma mémoire, un portrait de Stéphane Hessel par sa petite-fille sur Auvio

Une jeune femme, comédienne et metteur en scène, retrace ici la vie de son grand-père. Et notamment sa vie en poésie. Amateur amoureux de poèmes, il en connaissait plus de 80 par coeur et ce dans les trois langues qu’il parlait : l’allemand, le français et l’anglais. Aux côtés de Sarah Lecarpentier et par sa voix, nous découvrons la vie de cet homme : cet homme, c’est Stéphane Hessel, qui a traversé tout le XXème siècle. Comment la poésie-t-elle accompagné à chaque moment, tragique ou joyeux, intime ou historique la vie de Stéphane Hessel? Un manifeste concret, à l’usage des souvenirs.

Une interprétation de Sarah Lecarpentier, une réalisation de Stéphane Nawrat, musique : Simon Barzilay, photo : Stéphane Nawrat

www.revages.fr - Avec le soutien de Gulliver.

Site internet www.revages.fr

'Ô ma mémoire sera représenté du 20 au 22 mai 2021, au Théâtre des Carmes à Avignon,

et du 25 au 29 mai 2021, au Théâtre du Beauvaisis - Scène nationale de Beauvais.

A découvrir également, 'Europeana, une brève histoire du XXème siècle', le pendant à 'Ô ma mémoire', qui questionne l’Europe chère à Stéphane Hessel.

Ce spectacle mis en scène par Sarah Lecarpentier est à découvrir en Belgique, à la Cité Miroir de Liège, du 10 au 12 février 2021.

https://www.citemiroir.be/fr/activite/europeana-une-breve-histoire-du-xxe-siecle