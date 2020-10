Par Ouï-dire : Mais si on danse ! par Julien Mondon - 1e partie : Le Bal sur Auvio

Mais si on danse ! Bien sûr qu’on va danser, redanser, et se sentir libre. Julien Mondon a mené une enquête sensible ce que véhicule la danse, celle qu’on appelle danse de salon, celle que l’on peut s’autoriser. Pourquoi va-t-on danser ?? On va dans un bal de swing ce soir, alors où que vous soyez, un petit pas de côté, mais si on danse !

1e partie : Le Bal : Partenaires d’un instant, les danseurs se connectent, se touchent, se désirent parfois, s’aiment sans doute.

Réalisation Julien Mondon, mixage Pierre Devalet

Avec le soutien de Gulliver

