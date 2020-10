Par Ouï-dire : Celles du foot, de Julien Baroghel, et Beauty Building, de Marine Ruby et Sabina Sebastiani sur Auvio

Nous sommes à Toulouse au lycée du Mirail. Julien Baroghel suit une équipe de jeunes filles qui ont fait du foot un pivot de leur vie. Les préjugés, la solidarité ou les conflits entrent en jeu et nous révèlent des manières de se construire à l'adolescence. Celles du foot, c’est signé Julien Baroghel.

Quand le corps féminin utilise le sport pour détourner les injonctions sociétales et d’apparence. Rencontre avec Mathilde , en pleine puissance, pour Beauty Building de Marine Ruby et Sabina Sebastiani - Production Une certaine Gaieté.