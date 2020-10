Par Ouï-dire : Mort en aux troubles -docu-fiction d'Alice Lemaire et Csilla Deak sur Auvio

Mort en eaux troubles, c'est une enquête urbanistique féroce et palpitante rondement menée par les détectives journalistes Alice Lemaire alias Leroux et Csilla Deak alias Farkas. Mais qui a tué Michel Pauwels ? Cet homme sans histoires, repêché dans le canal à Anderlecht, ne cadre pas avec les habituels faits divers que deux journalistes de la Première Heure sont habituées à traiter. À contre-courant de l’enquête policière, seulement armées de flair et de bagout, elles plongent au coeur d’une commune en pleine mutation, bravant sans faillir petite délinquance aussi bien qu’affairisme politique. Réalisation Csilla Deák et Alice Lemaire Scénario Csilla Deák. Montage Alice Lemaire et Chloé Despax