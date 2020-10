Par Ouï-dire : Façons de Voir : Le Musée du Petit Format à Nismes/ Jean-François Pirson sur Auvio

Le Musée du Petit Format d’Art Contemporain, à Nismes, fête cette année la 20e édition de la Biennale internationale Petit Format de papier, augmentée d’une exposition parallèle les Petits Formats Numériques. 153 artistes ont été sélectionnés pour leur diversité de leur approche de l’art contemporain et leur manière singulière d’exploiter une feuille de format A4. Jusqu'au 15 novembre à l’Espace Beau Site, à Arlon. Puis du 23 janvier au 22 février, par le WARP, à Sint-Niklaas et enfin au Musée Le Grand Curtius, à Liège, du 5 mars au 11 avril 2021.

Artiste-pédagogue, professeur honoraire à l’Institut supérieur d’architecture Lambert Lombard (Liège), Jean François Pirson exprime son rapport à l’espace dans des pratiques plastiques et pédagogiques diverses : dessin, photographies, installation, texte, marche, workshop. Centré sur l’espace, son travail concerne principalement l’espace du corps, l’habiter, les espaces 'dehors', la perception, l’attitude créatrice.

Réalisation Christine Van Acker