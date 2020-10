Par Ouï-dire : Portrait de Jean Giono, disparu il y a 50 ans sur Auvio

Jean Giono nous a quittés il y a 50 ans. Dans un entretien avec Jean Mogin, il se dit prédisposé au bonheur, à la solitude et rétif au voyage. Ancré à Manosque en Haute Provence, l’écriture est pour lui un travail quotidien ( « rien n’est plus beau que le travail un jour de fête ») et n’a rien d’une inspiration. Il casse les mythes de l’écrivain tourmenté en attente de mots. Les mots, il les travaille, les cueille et les recueille. Avec un entretien de Michèle Cédric avec sa fille, Aline Giono. Réalisation Némo Camus