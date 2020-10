Par Ouï-dire : Le dernier inventeur, Heloïse Guay de Bellissen sur Auvio

Héloïse Guay de Bellissen signe un livre sur Lascaux et sa litanie de merveilles. Elle a rencontré un des 4 inventeurs de la grotte ( car on dit inventeur plutôt que découvreur) âgé de 90 ans, Simon Coencas. Ce qui la frappe, c’est qu’au moment où 4 gamins découvrent Lascaux, en septembre 40, la guerre fait rage et Simon Coencas sera envoyé au camp de Drancy en 1942. La beauté émerge en même temps que le mal mais en-dessous de la terre. Une insistance de la part de l’auteure pour nous dire : couper vos GSM et engouffrez-vous dans les beautés du monde. Son livre "Le dernier Inventeur" est publié chez Laffont. Réalisation Pascale Tison