Par Ouï-dire : Prendre soin, musique quotidienne de gestes à plusieurs mains sur Auvio

Le centre Jean Lagarde, à deux pas de Toulouse, en France, propose à des adolescents et jeunes adultes en situation de handicap de suivre une formation adaptée dans des collèges et lycées. Sept étudiants ont ainsi pris part à un atelier. Sous la direction de Benoît Bories, ils ont façonné collectivement ce documentaire. Il y est question des relations sociales, des gestes dʹentraide quʹils ont développés pour dépasser ensemble leurs handicaps. Cette œuvre particulière est faite de la musique quotidienne de lʹapprentissage à prendre soin de chacun, dans une écriture sonore qui nous porte dans lʹintimité dʹune vie collective faite de solidarité et dʹempathie. Production RTS Le Labo de David Collin