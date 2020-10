Par Ouï-dire : Façons de Voir : Vibration à Marche / Les 4 chapelles de Notre-Dame à Bertrix sur Auvio

Vibration, jusqu’au 14 octobre à la Maison de la Culture de Marche-en-Famenne (MCFA), décloisonne les disciplines : les installations numériques nous emmènent dans le vaste univers du son et de l’image, à la croisée des arts visuels et de la musique. A Bertrix, les quatre chapelles de Notre-Dame, bâties entre 1949 et 1959, sont à elles seules une leçon d’architecture. Les facultés y envoient d’ailleurs leurs étudiants comme premier exercice pour y pratiquer des relevés. Réalisation Christine Van Acker