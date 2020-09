Par Ouï-dire : Focus sur les travaux d'étudiants de l'IAD, 4e partie sur Auvio

Trois travaux d’étudiants de l’IAD , ils sont en troisième année, et c’est Aurélia Balboni et Sonia Ringoot qui les accompagnent. Vanessa, par Fanny Bruyère : une rencontre avec une jeune femme placée dès son plus jeune âge en institution. Une rechercher sonore autour du souvenir avec Je n’oublierai jamais demain, signé Louis Kempeneers. Et un fiel recording : Le sel de la mer, par Gaspard Le Dourner