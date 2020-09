Par Ouï-dire : Façons de Voir : La Collection Architecture de septembre sur Auvio

Belgian Follies - When architecture embellishes nature, est à voir au CIVA à Bruxelles, jusqu'au 11 octobre : une réflexion sur l’histoire des parcs à folies et la construction de pavillons, édicules et fabriques au cours du temps. Réalisation Christine Van Acker

Fabrice Kada s’est rendu dans les loges du Rideau de Bruxelles pour une discussion avec Stéphane Damsin de Ouest Architecture.

Fanny Lacrosse part ensuite à la rencontre du Peachlab, un jeune collectif multidisciplinaire qui propose des constructions étranges et éphémères auxquelles vient se nouer la fiction.