Par Ouï-dire : Des patates et des luttes, par Pierrette Pasteels, Corinne Ricuort et Hélène Hocquet sur Auvio

'Des patates et des luttes' emprunte le chemin de la pomme de terre. Anciennement appelée morelle tubéreuse, la patate est aujourd'hui devenu le nouvel enjeu des luttes environnementales. On est en Belgique, où la patate est un symbole politique et poétique. Sur son chemin, s’entrecroisent amoureux·ses de la pomme de terre, penseur·euses, activistes, paysan·nes et autant de combats revisités empreints de désobéissance civile.

Un documentaire de Pierrette Pasteels, Corinne Ricuort et Hélène Hocquet