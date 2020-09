Par Ouï-dire : Façons de Voir : Panorama à la Centrale / Peachlab sur Auvio

Panorama c'est une exposition à découvrir à La CENTRALE, à Bruxelles, jusqu'au 17 janvier 2021. Cette exposition donne la place au dialogue poétique entre Xavier Noiret-Thomé, peintre bruxellois d’adoption, et Henk Visch, sculpteur et dessinateur hollandais. Peachlab est un jeune collectif multidisciplinaire qui interroge le langage architectural au travers d'une démarche expérimentale et de la performance artistique. Surgissent ainsi des édicules ; des constructions étranges et éphémères auxquelles vient se nouer la fiction. Réalisation Fanny Lacrosse